Зеленский встретит освобожденных пленников Кремля в "Феофании"

7 сентября, 2019, 12:07

По возвращении в Украину выданных Россией граждан сначала привезут двумя автобусами в правительственную больницу "Феофания"

Об этом передает Еспресо.TV.

Там, в "Феофании", освобожденных из плена украинцев лично встретит президент Владимир Зеленский .

В связи с этим медицинское учреждение берется под усиленную охрану.

После встречи с главой государства граждане Украины, которые вернутся из русского плена, пройдут медицинский осмотр. Отдельно - военные, отдельно - гражданские.