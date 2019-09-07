Зеленский встретит освобожденных пленников Кремля в "Феофании"
7 сентября, 2019, 12:07
По возвращении в Украину выданных Россией граждан сначала привезут двумя автобусами в правительственную больницу "Феофания"
Об этом передает Еспресо.TV.
Там, в "Феофании", освобожденных из плена украинцев лично встретит президент Владимир Зеленский .
В связи с этим медицинское учреждение берется под усиленную охрану.
После встречи с главой государства граждане Украины, которые вернутся из русского плена, пройдут медицинский осмотр. Отдельно - военные, отдельно - гражданские.
- Известно, что на аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи", а из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали пассажирские автобусы .
- Информацию подтвердили адвокаты украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин.
- Автобусы с украницами уже в московском аэропорту "Внуково-2".
- При этом в Киев прибыл российской правительственный самолет, который заберет российских пленных в Москву.
- Террористы и наемники РФ, которых Украина обменивает на своих граждан, уже в "Борисполе". Они проходят пограничный контроль . Среди них, правда, нет Цемаха. Вышинский же присутствует.
- По данным украинских журналистов, Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца . В списке есть Цемах и Вышинский.
- Перечень тех, кого выдают как с украинской, так и с российского стороны, уже есть в открытом доступе.
- 6 сентября адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал "практически всех" лиц из обменного списка. Речь идет о 12 гражданах РФ.
- В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией якобы должен был состояться в прошлую пятницу, 30 августа, однако в последний момент был сорван российской стороной.
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