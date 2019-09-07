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Espreso.tvОбществоЗеленский встретит освобожденных пленников Кремля в "Феофании"

Зеленский встретит освобожденных пленников Кремля в "Феофании"

По возвращении в Украину выданных Россией граждан сначала привезут двумя автобусами в правительственную больницу "Феофания"

Об этом передает Еспресо.TV.

Там, в "Феофании", освобожденных из плена украинцев лично встретит президент Владимир Зеленский .

В связи с этим медицинское учреждение берется под усиленную охрану.

После встречи с главой государства граждане Украины, которые вернутся из русского плена, пройдут медицинский осмотр. Отдельно - военные, отдельно - гражданские.

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