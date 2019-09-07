Адвокаты подтвердили вывоз украинских моряков из "Лефортово". Они уже во "Внуково-2"
Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на их адвоката Сергея Бадамшина, передает Еспресо.TV.
"В сопровождении экипажей ГПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда затем вылетят в Украину", - сказал он.
Руководитель группы адвокатов Николай Полозов в свою очередь подтвердил "Интерфаксу", что моряков уже нет в СИЗО.
По информации Общественного ТВ, два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проехали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2".
Самолет с ливрея в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.
К борту подъехали два автобуса. Точно такие, которые перед этим уехали из "Лефортово".
- Известно, что на военный аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи", а из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали автобусы.
- По данным украинских журналистов, Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский.
- В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией якобы должен был состояться в прошлую пятницу, 30 августа, однако в последний момент был сорван российской стороной.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень