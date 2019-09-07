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Espreso.tvОбществоАдвокаты подтвердили вывоз украинских моряков из "Лефортово". Они уже во "Внуково-2"

Адвокаты подтвердили вывоз украинских моряков из "Лефортово". Они уже во "Внуково-2"

Николай Полозов
Незаконно задержанных в Черном море украинских моряков утром в субботу, 7 сентября 2019 года, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве и они направляются к пункту обмена

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на их адвоката Сергея Бадамшина, передает Еспресо.TV.

"В сопровождении экипажей ГПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда затем вылетят в Украину", - сказал он.

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов в свою очередь подтвердил "Интерфаксу", что моряков уже нет в СИЗО.

По информации Общественного ТВ, два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проехали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2".

Самолет с ливрея в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.

К борту подъехали два автобуса. Точно такие, которые перед этим уехали из "Лефортово".

  • Известно, что на военный аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи", а из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали автобусы.
  • По данным украинских журналистов, Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский.
  • В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией якобы должен был состояться в прошлую пятницу, 30 августа, однако в последний момент был сорван российской стороной.

 

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