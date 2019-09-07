Большой обмен пленными между Украиной и РФ: из "Лефортово" выехали автобусы с украинцами

7 сентября, 2019, 09:25

На военный аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи". А из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали автобусы

Из московского СИЗО три автобуса выехали в 08: 40.Про этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.

По неподтвержденной пока информации, украинских пленных везут во "Внуково-2".

Как сообщил в Twitter российский фотожурналист Василий Максимов, вчера, 6 сентября, во двор "Лефортово" заехали два автобуса с тонированными окнами.

В начале седьмого утра 7 сентября до ворот "Лефортово" подъехал еще один автобус в сопровождении кортежа полицейских машин.

По данным Максимова, автобус привез спецназовцев в масках, которые, как предположил журналист, будут сопровождать пленных в аэропорт.

По информации российских СМИ, сегодня утром, 7 сентября, в 09: 00-09: 30 из аэропортов "Внуково" и "Борисполь" одновременно вылетят два президентских борта: российский ТУ-204 (RA-64058) и украинский Ан-148 (UR -UKR). Обратный вылет запланирован на 12: 00-12: 15.

За участниками обмена с Украиной могут отправить президентские самолеты.