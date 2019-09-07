Появился список россиян, которые сейчас отправляются из "Борисполя" в Москву
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет.
По данным издания в Россию сегодня отправляются:
1.Алексей Седоков - российский военнослужащий, командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") вблизи села Троицкое.
2.Виктор Агеев - российский военнослужащий, спецназ ГРУ ГШ ВС РФ, снайпер, по документам прикрытия значился "добровольцем" 4-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен в бою воинами 93-й механизированной бригады возле села Желобок 24 июня 2017 -го.
3.Денис Сидоров - российский наемник, взятый в плен 8 сентября 2016-го года.
4.Сергей Егоров - российский наемник, взятый в плен в бою под Новониколаевкой 14 апреля 2017 года.
5. Баранов Александр - бывший украинский военный из Крыма. Перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ. Задержанный СБУ - выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
6. Одинцов Максим - бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ - выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
7. Кимаковский Игорь - российский наемник, в июле 2015 го ошибся в пути и задержан пограничниками на украинском блок-посту с удостоверением снайпера "ДНР".
8. Валехидис Александр - задержан СБУ за шпионаж во Львове.
9. Жидких Аркадий - русский, наемник бригады "Восток", в Украину приехал, скрываясь от розыска в РФ по уголовным преступлениям. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России.
10. Ковалис Ольга - супружеская пара россиян Ковалис-Черных, задержанные за шпионаж на юге Украины.
11. Черных Павел - супружеская пара россиян Ковалис-Черных, задержанные за шпионаж на юге Украины.
12. Мефедов Евгений - русский, который переехал в Украину в 2013 году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 г., что привело к гибели 52 человек.
По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась менять российского наемника Руслана Гаджиева, тонкости батальона "август", взятого в плен бойцами 128-го горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 в Санжаровка.
Среди граждан Украины, которых обменяют - Владимир Цемах, участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибли 302 человека.
А также Кирилл Вышинский (русский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины) и Александр Саттаров (экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму). Саттаров был задержан СБУ в декабре 2017 года в Днепре, после возвращения в Украину.
Также на обмен выставлен Станислав Ежов - бывший переводчик Кабинета Министров.
- В свою очередь российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин назвал имена тех граждан Украины, кого сегодня собираются освободить из плена .
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