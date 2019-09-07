В "Борисполе" сел самолет, который заберет в Москву русских пленных

7 сентября, 2019, 10:44

В киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Еспресо.TV.

Вероятно, российский спецборт, что приземлился в аэропорту "Борисполь", пустой и прибыл, чтобы забрать тех, кого выдает Украина в рамках обмена пленными с Российской Федерацией.

Эту информацию подтверждает журналист влиятельного немецкого журнала Bild Юлиан Репке, который приводит видео приземления российского борта в "Борисполе".