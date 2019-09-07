В "Борисполе" сел самолет, который заберет в Москву русских пленных
7 сентября, 2019, 10:44
В киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации
Об этом сообщает РБК-Украина, передает Еспресо.TV.
Вероятно, российский спецборт, что приземлился в аэропорту "Борисполь", пустой и прибыл, чтобы забрать тех, кого выдает Украина в рамках обмена пленными с Российской Федерацией.
Эту информацию подтверждает журналист влиятельного немецкого журнала Bild Юлиан Репке, который приводит видео приземления российского борта в "Борисполе".
I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 сентября 2019 г.
- Известно, что на военный аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи", а из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали автобусы .
- Информацию подтвердили адвокаты украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин .
- Автобусы с украинцами уже в московском аэропорту "Внуково-2".
- По данным украинских журналистов, Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца . В списке есть Цемах и Вышинский.
- 6 сентября адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал "практически всех" лиц из обменного списка. Речь идет о 12 гражданах РФ.
- В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией якобы должен был состояться в прошлую пятницу, 30 августа, однако в последний момент был сорван российской стороной.
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