Зеленский помиловал "практически всех" осужденных из списка на обмен, - адвокат россиян

6 сентября, 2019, 19:15

Об этом он сообщил в Facebook.

"По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45, в пункте сбора лиц, участвующих в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах, - сказал Рыбин.

В то же время, адвокат отметил, что на 16:45 в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин РФ, которого СБУ не доставила в пункт сбора.

Адвокат уточнил в комментарии "Интерфаксу", что речь идет о бывшем боевике "ЛНР" Руслане Гаджиеве, которого украинский суд приговорил к 15 годам заключения.

По его словам, Зеленский помиловал не менее 12 осужденных россиян, которые уже находятся в пункте сбора.