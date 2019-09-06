 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский помиловал "практически всех" осужденных из списка на обмен, - адвокат россиян

Зеленский помиловал "практически всех" осужденных из списка на обмен, - адвокат россиян

6 сентября адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей из обменного списка. Однако судьба одного россиянина остается неизвестной

Об этом он сообщил в Facebook.

"По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45, в пункте сбора лиц, участвующих в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах, - сказал Рыбин.

В то же время, адвокат отметил, что на 16:45 в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин РФ, которого СБУ не доставила в пункт сбора.

Адвокат уточнил в комментарии "Интерфаксу", что речь идет о бывшем боевике "ЛНР" Руслане Гаджиеве, которого украинский суд приговорил к 15 годам заключения.

По его словам, Зеленский помиловал не менее 12 осужденных россиян, которые уже находятся в пункте сбора.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать