В "Борисполь" привезли российских террористов и наемников, которых передает Украина. Они проходят пограничный контроль
Об этом в Twitter сообщает российский журналист, корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц, передает Еспресо.TV .
Он обнародовал фотографии с середины автобуса, а также вид из окна на взлетную полосу.
"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал он.
По его словам, из 35 человек, которых Украина передает РФ, только 12 - российские граждане.
"В последний момент сняли Руслана Гаджиева, которому дали 15 лет в ускоренном порядке", - отметил он.
Сейчас все эти лица проходят пограничный контроль в специально установленной палатке.
Среди присутствующих есть Кирилл Вышинский, известный пропагандист и бывший главный редактор "РИА Новости - Украина".
Зато Цемаха там пока нет.
Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь. Трансляция здесь: https://t.co/y1Ir6jpjZJ pic.twitter.com/bCXRb6Iup2- Александр Коц (@sashakots) 7 сентября 2019 г.
- Известно, что на военный аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи", а из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали автобусы .
- Информацию подтвердили адвокаты украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин .
- Автобусы с украинцами уже в московском аэропорту "Внуково-2".
- При этом в Киев прибыл российской правительственный самолет , который заберет российских пленных в Москву.
- По данным украинских журналистов, Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца . В списке есть Цемах и Вышинский.
- 6 сентября адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал "практически всех" лиц из обменного списка. Речь идет о 12 гражданах РФ.
- В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией якобы должен был состояться в прошлую пятницу, 30 августа, однако в последний момент был сорван российской стороной.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень