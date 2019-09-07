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Espreso.tvОбществоВ "Борисполь" привезли российских террористов и наемников, которых передает Украина. Они проходят пограничный контроль

В "Борисполь" привезли российских террористов и наемников, которых передает Украина. Они проходят пограничный контроль

Участников на обмен пленными, которых выдает Украина России, привезли в аэропорт "Борисполь"

Об этом в Twitter сообщает российский журналист, корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц, передает Еспресо.TV .

Он обнародовал фотографии с середины автобуса, а также вид из окна на взлетную полосу.

"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал он.

По его словам, из 35 человек, которых Украина передает РФ, только 12 - российские граждане.

"В последний момент сняли Руслана Гаджиева, которому дали 15 лет в ускоренном порядке", - отметил он.

Сейчас все эти лица проходят пограничный контроль в специально установленной палатке.

Среди присутствующих есть Кирилл Вышинский, известный пропагандист и бывший главный редактор "РИА Новости - Украина".

Зато Цемаха там пока нет.

  • Известно, что на военный аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи", а из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали автобусы .
  • Информацию подтвердили адвокаты украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин .
  • Автобусы с украинцами уже в московском аэропорту "Внуково-2".
  • При этом в Киев прибыл российской правительственный самолет , который заберет российских пленных в Москву.
  • По данным украинских журналистов, Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца . В списке есть Цемах и Вышинский.
  • 6 сентября адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал "практически всех" лиц из обменного списка. Речь идет о 12 гражданах РФ.
  • В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией якобы должен был состояться в прошлую пятницу, 30 августа, однако в последний момент был сорван российской стороной.
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