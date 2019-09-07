В "Борисполь" привезли российских террористов и наемников, которых передает Украина. Они проходят пограничный контроль

7 сентября, 2019, 11:01

Участников на обмен пленными, которых выдает Украина России, привезли в аэропорт "Борисполь"

Об этом в Twitter сообщает российский журналист, корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц, передает Еспресо.TV .

Он обнародовал фотографии с середины автобуса, а также вид из окна на взлетную полосу.

"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал он.

По его словам, из 35 человек, которых Украина передает РФ, только 12 - российские граждане.

"В последний момент сняли Руслана Гаджиева, которому дали 15 лет в ускоренном порядке", - отметил он.

Сейчас все эти лица проходят пограничный контроль в специально установленной палатке.

Среди присутствующих есть Кирилл Вышинский, известный пропагандист и бывший главный редактор "РИА Новости - Украина".

Зато Цемаха там пока нет.