Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский, - СМИ

7 сентября, 2019, 09:48

От Киева в Российскую федерацию будет передано 35 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственный источник, передает Еспресо.TV .

По информации собеседника портала, на обмен планируется 35 пленных, в том числе 12 граждан РФ и 23 украинца. Украина передаст России Цемаха и Вышинского.

Вообще есть предварительная договоренность о дате обмена 7 сентября.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власть Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17"... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных ", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, со своей стороны, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о катастрофе Malaysia Airlines.