Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственный источник, передает Еспресо.TV .
По информации собеседника портала, на обмен планируется 35 пленных, в том числе 12 граждан РФ и 23 украинца. Украина передаст России Цемаха и Вышинского.
Вообще есть предварительная договоренность о дате обмена 7 сентября.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власть Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17"... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных ", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, со своей стороны, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о катастрофе Malaysia Airlines.
- Известно, что на военный аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи", а из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали автобусы.
- В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией якобы должен был состояться в прошлую пятницу, 30 августа, однако в последний момент был сорван российской стороной.
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