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Espreso.tvОбществоНазваны имена тех граждан Украины, кого сегодня собираются освободить из плена

Названы имена тех граждан Украины, кого сегодня собираются освободить из плена

Российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин заявил, что, по его данным, в обмене пленными между Украиной и Россией участвуют 24 украинских моряков и 11 осужденных украинцев

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение еврея в Twitter.

По его словам, среди заключенных - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Владимир Балух.

"По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Бар, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - написал адвокат.

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