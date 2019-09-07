Названы имена тех граждан Украины, кого сегодня собираются освободить из плена
7 сентября, 2019, 11:24
Российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин заявил, что, по его данным, в обмене пленными между Украиной и Россией участвуют 24 украинских моряков и 11 осужденных украинцев
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение еврея в Twitter.
По его словам, среди заключенных - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Владимир Балух.
"По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Бар, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - написал адвокат.
По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров.- Mark Feygin (@FeyginMark) 7 сентября 2019 г.
- Известно, что на аэродром в Борисполе (Киев) приехали кареты "скорой помощи", а из следственного изолятора "Лефортово" (Москва) выехали пассажирские автобусы .
- Информацию подтвердили адвокаты украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин .
- Автобусы с украинцами уже в московском аэропорту "Внуково-2".
- При этом в Киев прибыл российский правительственный самолет, который заберет российских пленных в Москву.
- Террористы и наемники РФ, которых Украина обменивает на своих граждан, уже в "Борисполе". Они проходят пограничный контроль . Среди них правда форуме Цемах. Вышинский взамен присутствует.
- По данным украинских журналистов, Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский.
- 6 сентября адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал "практически всех" лиц из обменного списка. Речь идет о 12 гражданах РФ.
- В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией якобы должен был состояться в прошлую пятницу, 30 августа, однако в последний момент был сорван российской стороной.
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