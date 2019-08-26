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Espreso.tvОбществоВ Раде назвали, какие партии могут объединиться в коалицию

В Раде назвали, какие партии могут объединиться в коалицию

Коалицию в Верховной раде составят политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина"

Об этом заявил новоизбранный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, голосование за избрание коалиции состоится завтра во время работы группы.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Одно дело - это политические заявления, а другое - это когда подтверждаются определенные действия. Так вот сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них - оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные. Мы видим, что идет тесное сотрудничество (между партиями, - ред.) и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать", - заявил Герасимов.

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