Полиция Великобритании заявила о еще одной жертве отравления в Солсбери
"Детективы Контртеррористического подразделения, которые расследовали атаку с "Новичком" в Солсбери, подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества в образцах крови полицейского", - говорится в заявлении.
Как отмечается, пострадал местный полицейский из графства Вилтшер, который не захотел разглашать свое имя публике.
Сообщается, что офицер полиции, который приехал на вызов об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году, наткнулся на незначительную дозу "Новичка".
После получения необходимой медицинской помощи он вернулся к исполнению своих обязанностей.
Police just confirmed that a second police Officer was ALSO poisoned with small amounts of Novichok in the attack on the Skripals in Salisbury last year. pic.twitter.com/AvwV7BMxmD- Rachael Venables (@rachaelvenables) 15 августа 2019 г.
Как сообщает Independent, ранее было только известно об одном местном полицейском Нике Бейли, который сконтактировал с "Новичком" и попал в больницу.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипля виноваты агенты США и Великобритании.
- Президент России Владимир Путин говорит, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в тайное место.
- В Чехии заявили, что делали яд "Новичок".
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