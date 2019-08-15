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Espreso.tvМирПолиция Великобритании заявила о еще одной жертве отравления в Солсбери

Полиция Великобритании заявила о еще одной жертве отравления в Солсбери

Вследствие контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое применили российские сотрудники ГРУ для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пострадал еще один полицейский
Об этом говорится в заявлении детективов Контртеррористического подразделения британской полиции, которое опубликовала корреспондент LBC Рейчел Венабелс в Twitter.

"Детективы Контртеррористического подразделения, которые расследовали атаку с "Новичком" в Солсбери, подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества в образцах крови полицейского", - говорится в заявлении.

Как отмечается, пострадал местный полицейский из графства Вилтшер, который не захотел разглашать свое имя публике.

Сообщается, что офицер полиции, который приехал на вызов об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году, наткнулся на незначительную дозу "Новичка".

После получения необходимой медицинской помощи он вернулся к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает Independent, ранее было только известно об одном местном полицейском Нике Бейли, который сконтактировал с "Новичком" и попал в больницу.

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