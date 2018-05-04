В Чехии заявили, что изготавливали яд "Новичок"
4 мая, 2018, 07:59
Военная разведка Чехии имеет информацию о том, что в стране было изготовлено нервно-паралитическое вещество "Новичок", аналог которого был использован для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери
Об этом заявил президент страны Милош Земан, сообщает издание The Washington Post.
Он отметил, что отчет чешского военного шпионского агентства указывает на то, что небольшое количество нервно-паралитического вещества в прошлом году было создано, протестировано и уничтожено в Чехии.
По его словам, это вещество является похоже на то, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Британии.
При этом Земан также подчеркнул, что еще один отчет чешского агентства контрразведки не идентифицирует это вещество как "Новичка", а как A230. Несмотря на это, он выразил убеждение, что это все же был именно "Новичок".
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Президент России Владимир Путин говорит, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
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