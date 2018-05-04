В Чехии заявили, что изготавливали яд "Новичок"

4 мая, 2018, 07:59

Военная разведка Чехии имеет информацию о том, что в стране было изготовлено нервно-паралитическое вещество "Новичок", аналог которого был использован для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом заявил президент страны Милош Земан, сообщает издание The Washington Post.

Он отметил, что отчет чешского военного шпионского агентства указывает на то, что небольшое количество нервно-паралитического вещества в прошлом году было создано, протестировано и уничтожено в Чехии.

По его словам, это вещество является похоже на то, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Британии.

При этом Земан также подчеркнул, что еще один отчет чешского агентства контрразведки не идентифицирует это вещество как "Новичка", а как A230. Несмотря на это, он выразил убеждение, что это все же был именно "Новичок".