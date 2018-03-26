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Страны ЕС высылают российских дипломатов из-за отравления Скрипаля


фото: BFM
Страны ЕС высылают российских дипломатов из-за отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля

Об этом заявил на брифинге глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Укринформ.

Также о депортации российских дипломатов заявили Германия и Литва, передает Associated Press.

Издание Bild со ссылкой на свои источники в правительстве сообщало о том, что "есть планы высылки дипломатов из Германии". Ранее официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт заявил, что решение будет принято после согласования позиций с партнерами и союзниками.

МИД Латвии приняло решение выслать второго секретаря посольства России, а также включить в черный список руководителя латвийского представительства российской компании.

"К совместной акции присоединилось более половины стран ЕС. Мы хотим, чтобы Россия вела с Великобританией открытое сотрудничество. Это сотрудничество неизбежно необходимо, чтобы установить лиц, которые ответственны за отравление Скрипаля", - объяснил решение выслать российских дипломатов министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

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