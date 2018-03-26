Страны ЕС высылают российских дипломатов из-за отравления Скрипаля
Об этом заявил на брифинге глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Укринформ.
Также о депортации российских дипломатов заявили Германия и Литва, передает Associated Press.
Издание Bild со ссылкой на свои источники в правительстве сообщало о том, что "есть планы высылки дипломатов из Германии". Ранее официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт заявил, что решение будет принято после согласования позиций с партнерами и союзниками.
МИД Латвии приняло решение выслать второго секретаря посольства России, а также включить в черный список руководителя латвийского представительства российской компании.
"К совместной акции присоединилось более половины стран ЕС. Мы хотим, чтобы Россия вела с Великобританией открытое сотрудничество. Это сотрудничество неизбежно необходимо, чтобы установить лиц, которые ответственны за отравление Скрипаля", - объяснил решение выслать российских дипломатов министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.
BREAKING: Poland, Germany and Lithuania announce they are expelling Russian diplomats over ex-spy poisoning in Britain.— The Associated Press (@AP) 26 марта 2018 г.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов, а также приказало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью ее деятельности.
- Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.
- По данным британского издания The Times, отозвать своих дипломатов из России могут 20 европейских стран.
- Украина высылает 13 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
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