Юлию Скрипаль выписали из больницы, - BBC

10 апреля, 2018, 10:08

Дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию, которая попала в больницу из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери, выписали из медучреждения

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что 33-летнюю девушку выписали из районной больницы Солсбери в понедельник и доставили в безопасное место.

Ее 66-летний отец остается в больнице, но его состояние "быстро улучшается".

Напомним, Юлия Скрипаль 29 марта пришла в себя после комы и пошла на поправку. 5 апреля она сделала первое публичное заявление после выхода из комы. В частности, она поблагодарила людей, которые помогли ей выздороветь.

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