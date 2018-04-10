Юлию Скрипаль выписали из больницы, - BBC
10 апреля, 2018, 10:08
Дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию, которая попала в больницу из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери, выписали из медучреждения
Об этом сообщает издание BBC.
Отмечается, что 33-летнюю девушку выписали из районной больницы Солсбери в понедельник и доставили в безопасное место.
Ее 66-летний отец остается в больнице, но его состояние "быстро улучшается".
Напомним, Юлия Скрипаль 29 марта пришла в себя после комы и пошла на поправку. 5 апреля она сделала первое публичное заявление после выхода из комы. В частности, она поблагодарила людей, которые помогли ей выздороветь.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
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