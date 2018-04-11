Юлию Скрипаль прячут в больнице на военной базе, - СМИ

11 апреля, 2018, 11:45

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлию перевезли в больницу на территории военной базы

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника издания, Юлия сейчас находится в больнице на военной базе для ее же безопасности. Медики контролируют ее состояние, ведь эффекты этого нервно-паралитического вещества остаются неизвестными и могут проявить себя в любой момент.

Издание пишет, что сейчас, на фоне того, что девушка начала выздоравливать, появилась надежда, что она сможет дать показания относительно того, кто мог ее отравить.

Впрочем, один из друзей Скрипалей, который попросил не называть своего имени, заметил: "Они никогда не схватят убийцу, он, вероятно, уже вернулся в Москву и пьет водку".

Напомним, Юлия Скрипаль 29 марта пришла в себя после комы и пошла на поправку. 5 апреля она сделала первое публичное заявление после выхода из комы. В частности, она поблагодарила людей, которые помогли ей выздороветь. 10 апреля Юлию выписали из больницы.

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