Юлию Скрипаль прячут в больнице на военной базе, - СМИ
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседника издания, Юлия сейчас находится в больнице на военной базе для ее же безопасности. Медики контролируют ее состояние, ведь эффекты этого нервно-паралитического вещества остаются неизвестными и могут проявить себя в любой момент.
Издание пишет, что сейчас, на фоне того, что девушка начала выздоравливать, появилась надежда, что она сможет дать показания относительно того, кто мог ее отравить.
Впрочем, один из друзей Скрипалей, который попросил не называть своего имени, заметил: "Они никогда не схватят убийцу, он, вероятно, уже вернулся в Москву и пьет водку".
Напомним, Юлия Скрипаль 29 марта пришла в себя после комы и пошла на поправку. 5 апреля она сделала первое публичное заявление после выхода из комы. В частности, она поблагодарила людей, которые помогли ей выздороветь. 10 апреля Юлию выписали из больницы.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
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