В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипаля виноваты агенты США и Британии

4 апреля, 2018, 10:49

Руководство внешней разведки России говорит, что отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля было провокацией со стороны спецслужб США и Британии

Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает издание Reuters.

Он утверждает, что отравление Скрипаля и его дочери Юлии было провокацией со стороны американских и британских спецслужб.

"Даже в деле Скрипаля - гротескной провокации, которая была грубо продумана американскими и британскими спецслужбами, некоторые европейские правительства решают не слепо следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитают тщательно понимать, что произошло", - подчеркнул Нарышкин.

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