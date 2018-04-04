Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах

4 апреля, 2018, 12:10

Президент России Владимир Путин заявил, что вещество класса "Новичок", которым на территории Великобритании отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, могли производить "примерно в 20 странах мира"

Об этом Путин заявил журналистам во время визита в столицу Турции Анкару, передает "Радио Свобода".

Российский президент также заявил, что впервые узнал об отравлении Скрипалей со СМИ.

Кроме того, Путин выразил надежду, что 4 апреля во время заседания исполнительного совета Международной организации по запрещению химического оружия в Гааге "будет поставлена окончательная точка" в этом деле.

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Заседание пройдет по запросу России. В нем примет участие 41 представитель, в том числе Великобритания.