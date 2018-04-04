Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах
4 апреля, 2018, 12:10
Президент России Владимир Путин заявил, что вещество класса "Новичок", которым на территории Великобритании отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, могли производить "примерно в 20 странах мира"
Об этом Путин заявил журналистам во время визита в столицу Турции Анкару, передает "Радио Свобода".
Российский президент также заявил, что впервые узнал об отравлении Скрипалей со СМИ.
Кроме того, Путин выразил надежду, что 4 апреля во время заседания исполнительного совета Международной организации по запрещению химического оружия в Гааге "будет поставлена окончательная точка" в этом деле.
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Заседание пройдет по запросу России. В нем примет участие 41 представитель, в том числе Великобритания.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- Уже 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
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