В Кыргызстане жестко разогнали митинг сторонников экс-президента Атамбаева
9 августа, 2019, 10:41
В центре столицы Кыргызстана Бишкека сотрудники силовых структур разогнали акцию сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева
Количество митингующих оценивается в одну тысячу человек, сообщает DW.
Отмечается, что силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышна автоматная очередь.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили .
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80 .
- В конце концов, Атамбаева задержал отряд спецназа.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-