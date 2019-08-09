//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Кыргызстане жестко разогнали митинг сторонников экс-президента Атамбаева

В Кыргызстане жестко разогнали митинг сторонников экс-президента Атамбаева

В центре столицы Кыргызстана Бишкека сотрудники силовых структур разогнали акцию сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева

Количество митингующих оценивается в одну тысячу человек, сообщает DW.

Отмечается, что силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 августа, 2019 пятница

8 августа, 2019 четверг

больше новостей

9 августа, 2019 пятница

8 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать