Скотланд-Ярд изучает роль Путина в отравлении Скрипалей

7 августа, 2019, 15:37

Скотланд-Ярд изучает роль президента России Владимира Путина в химической атаке в британском Солсбери

Об этом сообщает The Guardian и напоминает, что по оценкам разведки Великобритании, глава РФ "скорее всего" одобрил отравление в марте 2018 года бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается. Он подчеркнул, что причастность Путина к химатаке еще надо доказать.

"Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать доказательства. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это базируется на экспертных знаниях людей о России. Я должен работать с доказательствами", - сказал он.