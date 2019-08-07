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Espreso.tvМирСкотланд-Ярд изучает роль Путина в отравлении Скрипалей

Скотланд-Ярд изучает роль Путина в отравлении Скрипалей

Скотланд-Ярд изучает роль президента России Владимира Путина в химической атаке в британском Солсбери

Об этом сообщает The Guardian и напоминает, что по оценкам разведки Великобритании, глава РФ "скорее всего" одобрил отравление в марте 2018 года бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается. Он подчеркнул, что причастность Путина к химатаке еще надо доказать.

"Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать доказательства. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это базируется на экспертных знаниях людей о России. Я должен работать с доказательствами", - сказал он.

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