Скотланд-Ярд изучает роль Путина в отравлении Скрипалей
7 августа, 2019, 15:37
Скотланд-Ярд изучает роль президента России Владимира Путина в химической атаке в британском Солсбери
Об этом сообщает The Guardian и напоминает, что по оценкам разведки Великобритании, глава РФ "скорее всего" одобрил отравление в марте 2018 года бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается. Он подчеркнул, что причастность Путина к химатаке еще надо доказать.
"Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать доказательства. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это базируется на экспертных знаниях людей о России. Я должен работать с доказательствами", - сказал он.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов .
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипаля виновны агенты США и Великобритании.
- Президент России Владимир Путин говорит, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах .
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в тайное место .
- В Чехии заявили, что изготавливали яд "Новичок" .
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