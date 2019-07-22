Голосование на подоконнике, агитация и третьи лица: "Опора" рассказала о нарушениях во время голосования
Об этом рассказала координатор избирательных программ "Опоры" Ольга Айвазовская во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV
"Мы зафиксировали на 10% избирательных участков 139 случаев выдачи бюллетеней лицам, которые не имели на то оснований. Кое-где бюллетени выдавали по пенсионному признанием, загранпаспортом или копией паспорта. Это проблема для малых населенных пунктов, где работники участка и жители городка или села знают друг друга в лицо ", - рассказала Айвазовская.
Наблюдатели также зафиксировали факт вброса бюллетеней в урну на участке №140750 (город Мирноград, Донецкая область).
На участках фиксировали присутствие третьих лиц в помещении для голосования либо на этапе подсчета голосов (23 случая). В большинстве речь шла о присутствии представителей Нацполиции, ГСЧС, председателей сельсоветов, депутатов местных советов и журналистов с просроченными удостоверениями малоизвестных изданий.
Было 6 случаев, когда избирателям отказывали в выдаче бюллетеня, ведь они имели с собой не печатный паспорт, а паспорт в виде карточки ID.
"Опора" выявила 188 инцидентов по несоответствующего материального обеспечения помещений для голосования: ненадлежащая количество урн или кабинок, куда люди с инвалидностью не могли заехать и, соответственно, голосовали на подоконнике (это является нарушением тайны голосования).
14 случаев касались агитации в помещение для голосования, а также размещение агитматериалов на участках.
Также были попытки вынести бюллетени:
"Выносят бюллетени не" на память ", а для создания карусели: когда один выносится, другой заносится", - пояснила Айвазовская.
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