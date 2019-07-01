Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, - посол Франции

1 июля, 2019, 14:22

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что украинская делегация должна дальше участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на возвращение делегации России

"Мы, конечно, приняли во внимание то реакцию, с которой выступила Украинская делегация в ПАСЕ. Со своей стороны, я бы хотела, чтобы эта делегация и в дальнейшем играла своей работой положительную роль в этой организации", - сказала Дюмон в интервью Интерфакс -Украина.

Она отметила, что украинская делегация является одной из самых активных в ПАСЕ и "Украина может гордиться своими представителями в Совете Европы".

Дюмон заверила, что санкционные политика против России в рамках ЕС остается в силе.

"Принятые решения никоим образом не облегчают ситуацию для России с точки зрения ее взаимодействия с Советом Европы, в частности с Европейским судом по правам человека, и с ее собственными гражданами, которые смогут подавать иски против России в этот институт", - отметила дипломат.