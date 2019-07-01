Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, - посол Франции
1 июля, 2019, 14:22
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что украинская делегация должна дальше участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на возвращение делегации России
"Мы, конечно, приняли во внимание то реакцию, с которой выступила Украинская делегация в ПАСЕ. Со своей стороны, я бы хотела, чтобы эта делегация и в дальнейшем играла своей работой положительную роль в этой организации", - сказала Дюмон в интервью Интерфакс -Украина.
Она отметила, что украинская делегация является одной из самых активных в ПАСЕ и "Украина может гордиться своими представителями в Совете Европы".
Дюмон заверила, что санкционные политика против России в рамках ЕС остается в силе.
"Принятые решения никоим образом не облегчают ситуацию для России с точки зрения ее взаимодействия с Советом Европы, в частности с Европейским судом по правам человека, и с ее собственными гражданами, которые смогут подавать иски против России в этот институт", - отметила дипломат.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Генсеком Совета Европы выбрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич .
- СМИ сообщили, что Зеленский соглашался на возвращение России в ПАСЕ в обмен на возвращение украинских моряков, но Климкин "поломал" эту схему.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинскому делегации в ПАСЕ приостановить работу , пока РФ не выполнит свои обязательства.
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