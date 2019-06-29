//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРоссия отказывается погашать долг перед Советом Европы

Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы


фото: day.kyiv.ua
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия пока не будет гасить задолженность перед "Советом Европы"

Об этом со ссылкой на "Коммерсант" сообщает "Европейская правда" .

Сторчак сообщил, что несмотря на восстановление участия России в ПАСЕ, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы. По словам замминистра, сейчас есть только политическое решение, а документы не оформлены.

"Мы еще никому ничего не должны. Мы будем виноваты, когда будет подписан документ - протокол, меморандум - вот тогда возникают обязательства. А то, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", - заявил Сторчак.

Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.

Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую процедуру санкций против должника.

Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня речь не идет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июня, 2019 суббота

больше новостей

29 июня, 2019 суббота

28 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать