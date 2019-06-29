Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы
Об этом со ссылкой на "Коммерсант" сообщает "Европейская правда" .
Сторчак сообщил, что несмотря на восстановление участия России в ПАСЕ, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы. По словам замминистра, сейчас есть только политическое решение, а документы не оформлены.
"Мы еще никому ничего не должны. Мы будем виноваты, когда будет подписан документ - протокол, меморандум - вот тогда возникают обязательства. А то, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", - заявил Сторчак.
Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.
Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую процедуру санкций против должника.
Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня речь не идет.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Генсеком Совета Европы выбрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич .
- В Верховной Раде рассмотрят отзыв делегации из ПАСЕ.
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