Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы

29 июня, 2019, 21:28

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия пока не будет гасить задолженность перед "Советом Европы"

Об этом со ссылкой на "Коммерсант" сообщает "Европейская правда" .

Сторчак сообщил, что несмотря на восстановление участия России в ПАСЕ, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы. По словам замминистра, сейчас есть только политическое решение, а документы не оформлены.

"Мы еще никому ничего не должны. Мы будем виноваты, когда будет подписан документ - протокол, меморандум - вот тогда возникают обязательства. А то, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", - заявил Сторчак.

Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.

Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую процедуру санкций против должника.

Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня речь не идет.