Генсеком Совета Европы выбрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич
26 июня, 2019, 21:59
Она опередила бельгийца Дидье Рейндерса, которого считали фаворитом этих выборов
Об этом сообщает "Европейская правда".
Хорватка Мария Пейчинович-Бурич избрана генеральным секретарем Совета Европы в первом раунде. За нее проголосовали 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов (на один голос превышает необходимый минимум). За Рейндерса проголосовало 105 депутатов.
Как свидетельствуют источники в депутатском корпусе, в пользу представительницы Хорватии, главы МИД и вице-премьера этой страны стало желание членов ПАСЕ во второй раз в истории выбрать женщину руководителем Совета Европы. Также в ее пользу активно агитировали представители восточноевропейских государств.
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