Генсеком Совета Европы выбрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич

26 июня, 2019, 21:59

Она опередила бельгийца Дидье Рейндерса, которого считали фаворитом этих выборов

Об этом сообщает "Европейская правда".

Хорватка Мария Пейчинович-Бурич избрана генеральным секретарем Совета Европы в первом раунде. За нее проголосовали 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов (на один голос превышает необходимый минимум). За Рейндерса проголосовало 105 депутатов.

Как свидетельствуют источники в депутатском корпусе, в пользу представительницы Хорватии, главы МИД и вице-премьера этой страны стало желание членов ПАСЕ во второй раз в истории выбрать женщину руководителем Совета Европы. Также в ее пользу активно агитировали представители восточноевропейских государств.