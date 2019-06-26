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Espreso.tvМирГенсеком Совета Европы выбрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич

Генсеком Совета Европы выбрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич

Она опередила бельгийца Дидье Рейндерса, которого считали фаворитом этих выборов

Об этом сообщает "Европейская правда".

Хорватка Мария Пейчинович-Бурич избрана генеральным секретарем Совета Европы в первом раунде. За нее проголосовали 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов (на один голос превышает необходимый минимум). За Рейндерса проголосовало 105 депутатов.

Как свидетельствуют источники в депутатском корпусе, в пользу представительницы Хорватии, главы МИД и вице-премьера этой страны стало желание членов ПАСЕ во второй раз в истории выбрать женщину руководителем Совета Европы. Также в ее пользу активно агитировали представители восточноевропейских государств.

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