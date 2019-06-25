ПАСЕ пригласила Россию вернуться к работе

25 июня, 2019, 07:19

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса

Такое решение ассамблея приняла в ночь на вторник, сообщает "Европейская правда".

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, меняет санкционный механизм. В регламент добавляется норма, которая отменяет право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. Ассамблея больше не сможет ограничивать право голоса, право выступления, право участия и голосования в комитетах ассамблеи - несмотря на то, каких нарушений допустило государство и его депутаты.

В то же время, остается право полностью отказать в подтверждении полномочий делегации отдельного государства. Вероятно, могут быть одобрены также мелкие точечные санкции, но в последнем случае, резолюция является нечеткой. Среди депутатов ПАСЕ есть разночтения норм документа.

Отдельная норма решения позволяет России представить список своей делегации посреди сессии (по уставу делегация подается только перед началом первой сессии года). Это позволит России, уже во вторник, 25 июня, передать в Страсбург список своих депутатов.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.

"118 по 62 против. ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору ", - прокомментировал ночное голосования руководитель украинской делегации Владимир Арьев.