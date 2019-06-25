Украина отзывает посла при СЕ для консультаций, - Климкин

25 июня, 2019, 16:54

В МИД Украины отреагировали на разрешение российской делегации вернуться в ПАСЕ

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в своем Facebook.

"Проблема вплоть вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ - это скорее символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ", - заявил Павел Климкин.

Он отметил, что эту "нормальность" поддерживает большинство европейских стран и политиков. "Должны говорить с ними прямо и откровенно - доля ответственности за упадок Совета Европы ложится на них", - считает министр.

По его мнению, значение финансового фактора в возвращении РФ в ПАСЕ существенное, но не определяющее.

"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято по любому развитию политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском, или о ком-то другом. это наша общая проблема", - подчеркнул Климкин.

По его словам, приостановка участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг, "но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям".

"Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить ее будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем некоего. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", - отметил министр.