Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал

25 июня, 2019, 11:39

Полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы поставлены под сомнения и оспорены

Об этом сообщил член украинской делегации Борислав Береза в Facebook.

"Полномочия российской делегации поставлены под сомнения и оспорены. Президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации обжалованы обоснованно и на россиян могут быть наложены санкции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот вопрос передали в профильные комитеты.

Так же украинская делегация отрицала возможность назначения главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины.

"После обжалования полномочий российской делегации мы покинули зал в знак протеста против пребывания запоребрикових в ПАСЕ", - добавил Береза.