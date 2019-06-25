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Espreso.tvОбществоУкраина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал

Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал

Полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы поставлены под сомнения и оспорены

Об этом сообщил член украинской делегации Борислав Береза в Facebook.

"Полномочия российской делегации поставлены под сомнения и оспорены. Президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации обжалованы обоснованно и на россиян могут быть наложены санкции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот вопрос передали в профильные комитеты.

Так же украинская делегация отрицала возможность назначения главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины.

"После обжалования полномочий российской делегации мы покинули зал в знак протеста против пребывания запоребрикових в ПАСЕ", - добавил Береза.

 

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