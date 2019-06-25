Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал
Об этом сообщил член украинской делегации Борислав Береза в Facebook.
"Полномочия российской делегации поставлены под сомнения и оспорены. Президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации обжалованы обоснованно и на россиян могут быть наложены санкции", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что этот вопрос передали в профильные комитеты.
Так же украинская делегация отрицала возможность назначения главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины.
"После обжалования полномочий российской делегации мы покинули зал в знак протеста против пребывания запоребрикових в ПАСЕ", - добавил Береза.
Читайте также
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
Читайте также
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора