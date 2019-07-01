Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства, - Арьев
Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил во время заседания комитета ВРУ по иностранным делам, передает Еспресо.TV
"Мы должны четко продемонстрировать несогласие с тем, что ПАСЕ пошла вопреки собственным резолюциям. Поэтому мы предлагаем (подавляющее большинство украинской делегации согласна на это) приостановить работу украинской делегации ВР в ПАСЕ с выводами Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу для выполнения главных самых принципиальных моментов, которые содержались во всех резолюциях и были приняты ПАСЕ за последние 5 лет ", - заявил Арьев.
В частности, речь идет о безусловном, "а не договорняками", освобождении военнопленных моряков, политзаключенных в РФ, Крыму и на временно оккупированной Донбассе, и обеспечения прав крымских татар.
"Это 3 минимальные вещи, которые находятся в компетенции СЕ. Она может это сделать, если нажмет на РФ, если захочет", - добавил он.
Проект постановления вынесут на голосование в ВР.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- В Верховной Раде рассмотрят отзыва делегации с ПАСЕ .
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