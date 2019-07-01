Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства, - Арьев

1 июля, 2019, 10:49

РФ должна выполнить главные моменты, которые были приняты резолюциями ПАСЕ, чтобы украинская делегация вернулась к работе в Совете Европы

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил во время заседания комитета ВРУ по иностранным делам, передает Еспресо.TV

"Мы должны четко продемонстрировать несогласие с тем, что ПАСЕ пошла вопреки собственным резолюциям. Поэтому мы предлагаем (подавляющее большинство украинской делегации согласна на это) приостановить работу украинской делегации ВР в ПАСЕ с выводами Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу для выполнения главных самых принципиальных моментов, которые содержались во всех резолюциях и были приняты ПАСЕ за последние 5 лет ", - заявил Арьев.

В частности, речь идет о безусловном, "а не договорняками", освобождении военнопленных моряков, политзаключенных в РФ, Крыму и на временно оккупированной Донбассе, и обеспечения прав крымских татар.

"Это 3 минимальные вещи, которые находятся в компетенции СЕ. Она может это сделать, если нажмет на РФ, если захочет", - добавил он.

Проект постановления вынесут на голосование в ВР.