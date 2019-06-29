Зеленский соглашался на возвращение России в ПАСЕ в обмен на украинских моряков, но Климкин "поломал" эту схему, - СМИ
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила Европейская правда.
"По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ без единых, даже малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. И, конечно, но Украины это уже не очень касается, Москва восстанавливает платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро", - отмечается в материале.
"... По сути, речь идет о первой договоренности об Украине за ее спиной", - отмечает издание.
Поэтому нота России с условиями освобождения моряков (признаниями ими своей "вины", согласованные с украинской стороной российские судебные приговоры, согласие официального Киева на отбывание ими наказания, но уже на территории Украины и т.д.) в данном случае выглядит вполне логично.
МИД РФ, напомним, направил этот документ в Киев во вторник вечером - то есть через день после первого решения ПАСЕ по санкциям и за день до второго голосования, которое должно было окончательно подтвердить полномочия россиян без всяких ограничений.
Однако в ситуацию - вопреки позиции президента - вмешался украинский министр иностранных дел Павел Климкин, который обнародовал содержание полученной из Москвы ноты:
"Россия а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма" .
- Напомним, кроме как действиями и заявлениями Климкина, президент Зеленский очень недоволен украинской делегацией в ПАСЕ, которая в связи с возвращением российских представителей пошла на временное приостановление деятельности в этой организации.
- Сегодня, 29 июня 2019 года, Путин впервые допустил возможность возвращения в Украину пленных в ноябре прошлого года моряков. Однако путем обмена на "некоторых людей, задержанных в Украине" .
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