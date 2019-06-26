ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России
Об этом сообщает " Европейская правда".
После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонила все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом.
За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.
В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только 5 требований:
- отпустить 24 украинских моряка, захваченных вблизи Керченского пролива;
- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;
- безусловно сотрудничать со следствием по сбиванию авиалайнера MH17;
- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;
- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.
Предложения Украины расширить этот список новыми нарушениями в Крыму и на Донбассе и т.д. были отклонены.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
- "Депутаты" от аннексированного Крыма могут представлять полуостров в составе делегации РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы
- В Совете Европы не смогли дать четкий ответ на вопрос, можно ли считать законными депутатами тех делегатов из России, которых выбрали в оккупированном украинском Крыму, поэтому этим займется Венецианская комиссия
Читайте также
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
Читайте также
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-