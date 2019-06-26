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Espreso.tvОбществоПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России

ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России

Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть делегацию РФ без санкций, несмотря на нарушение Россией принципов Совета Европы

Об этом сообщает " Европейская правда".

После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонила все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом.

За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.

В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только 5 требований:

- отпустить 24 украинских моряка, захваченных вблизи Керченского пролива;

- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

- безусловно сотрудничать со следствием по сбиванию авиалайнера MH17;

- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Предложения Украины расширить этот список новыми нарушениями в Крыму и на Донбассе и т.д. были отклонены.

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