ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России

26 июня, 2019, 19:22

Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть делегацию РФ без санкций, несмотря на нарушение Россией принципов Совета Европы

Об этом сообщает " Европейская правда".

После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонила все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом.

За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.

В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только 5 требований:

- отпустить 24 украинских моряка, захваченных вблизи Керченского пролива;

- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

- безусловно сотрудничать со следствием по сбиванию авиалайнера MH17;

- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Предложения Украины расширить этот список новыми нарушениями в Крыму и на Донбассе и т.д. были отклонены.