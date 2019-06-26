Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ

26 июня, 2019, 20:38

Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы обратились с заявлением в связи с возвращением делегации РФ без санкций

Заявление обнародовала Ирина Геращенко у себя на Facebook.

Как говорится в заявлении, восстановление прав российской делегации без выполнения Российской Федерацией каких угодно многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее Устава. Отмечается, что этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению лиц, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе, вместо того, чтобы способствовать ее развитию.

"Сегодня, мы, делегаты наших наций не имеем никакого ответа для наших людей, как Совет Европы защищает их права, если его больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессий. Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что он теряет доверие людей, в защиту которых он должен стоять. Мы возвращаемся домой, чтобы консультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях ", - отмечается в заявлении.

Делегации также выразили надежду, что новоизбранный Генеральный Секретарь найдет путь "для решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который возник на этой неделе".

Георгий Логвинский также добавил, что "все должны сделать выводы и построить план развития нашей страны, исходя из наших интересов".

"Могу лишь сообщить, что докладчик по санкциям сэр Роджер Гейл, бывший президент ПАСЕ, сообщил, что здесь, в этом зале, люди, включая тех, кто сидит в президиуме, променяли совесть на деньги", - написал он на Facebook.

Делегация покинула зал в знак протеста.