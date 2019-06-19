Убийство Гандзюк: на Херсонщине продолжаются 13 обысков по поручению ГПУ

19 июня, 2019, 14:16

В среду, 19 июня, в Херсоне и в Херсонской области следователи по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк проводят 13 обысков

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

После совместного совещания в Генеральной прокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшейся 11 июня 2019, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий. Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлений следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений К. Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ ", - написала Сарган.

Ранее сообщалось, что 19 июня СБУ пришла с обысками к экс-заместителю главы Херсонской ОГА Евгению Рищуку.