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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: на Херсонщине продолжаются 13 обысков по поручению ГПУ

Убийство Гандзюк: на Херсонщине продолжаются 13 обысков по поручению ГПУ

В среду, 19 июня, в Херсоне и в Херсонской области следователи по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк проводят 13 обысков

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

После совместного совещания в Генеральной прокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшейся 11 июня 2019, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий. Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлений следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений К. Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ ", - написала Сарган.

Ранее сообщалось, что 19 июня СБУ пришла с обысками к экс-заместителю главы Херсонской ОГА Евгению Рищуку.

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