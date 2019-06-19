Убийство Гандзюк: на Херсонщине продолжаются 13 обысков по поручению ГПУ
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
После совместного совещания в Генеральной прокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшейся 11 июня 2019, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий. Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлений следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений К. Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ ", - написала Сарган.
Ранее сообщалось, что 19 июня СБУ пришла с обысками к экс-заместителю главы Херсонской ОГА Евгению Рищуку.
- Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 Екатерина Гандзюк скончалась в больнице .
- Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на Екатерину Гандзюк на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- Отец Екатерины Гандзюк пообещал иск против генпрокурора Юрия Луценко.
- 5 обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк признали свою вину и согласились на сделку с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
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