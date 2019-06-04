Убийство Гандзюк: все обвиняемые признали вину, прокурор просит наказание от 3 до 6,5 лет

4 июня, 2019, 08:23

Все 5 обвиняемых в совершении покушения на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и согласились на соответствующее соглашение с прокурором

Об этом обвиняемые заявили во время заседания Покровского райсуда Днепропетровской области, передает "Радио Свобода".

По версии обвинения, подозреваемый в организации покушения Сергей Торбин по заказу неназванных лиц подбил других обвиняемых - Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к нападению.

На вопрос судьи Елены Черной все пятеро обвиняемых ответили, что признают свою вину и подтвердили согласие на заключение сделки со следствием. Адвокаты обвиняемых отметили, что соглашение соответствуют действующему законодательству.

Сторона обвинения просит для обвиняемых следующих наказаний: Торбин - 6,5 лет заключения, Грабчук - 6 лет, Вишневскому и Васяновичу - по 4 года, Горбунову - 3 года.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, следующее заседание должно состояться 6 июня.