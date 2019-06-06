Суд объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк

6 июня, 2019, 17:00

Сергея Торбина приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы

Об этом сообщает Общественное.

Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил соглашения со следствием пяти фигурантов дела об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк - Сергея Торбина, Никиты Грабчука, Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского, Владимира Васяновича.

Сергея Торбина приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы, Никиту Грабчука к 6 годам, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского к 4 годам, Виктора Горбунова - к 3 годам. Всем инкриминировали 27, 28, 121 статью УК - это соучастие в преступлении, заговор, и умышленное тяжкое телесное повреждение.