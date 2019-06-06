Суд объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк
6 июня, 2019, 17:00
Сергея Торбина приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы
Об этом сообщает Общественное.
Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил соглашения со следствием пяти фигурантов дела об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк - Сергея Торбина, Никиты Грабчука, Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского, Владимира Васяновича.
Сергея Торбина приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы, Никиту Грабчука к 6 годам, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского к 4 годам, Виктора Горбунова - к 3 годам. Всем инкриминировали 27, 28, 121 статью УК - это соучастие в преступлении, заговор, и умышленное тяжкое телесное повреждение.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице.
- Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на Екатерину Гандзюк на статью "Законченное убийство".
- 4 июня все 5 обвиняемых в совершении покушения на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и согласились на соответствующее соглашение с прокурором