Дело Гандзюк: СБУ пришла с обысками к Рищуку

19 июня, 2019, 11:55

Сотрудники СБУ обыскивают дом, конный клуб и офис экс-заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука

Об этом Рищук сообщил в Facebook.

По его словам, он не имеет отношения к убийству Гандзюк, но его фамилия уже полгода называют среди вероятных заказчиков убийства.

Общественному Рищук заявил, что его "не получилось привлечь к делу Гандзюк, пытаются через лес, якобы Екатерина о нем писала".

"Ни к Гандзюк, ни к лесу я не имею отношения. Пока не разгонят эту СБУ, они не отстанут. Ничего не нашли", - добавил он.