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Espreso.tvМирКризис в Молдове: Путин обещает поддержку новому правительству в борьбе с "узурпаторами"

Кризис в Молдове: Путин обещает поддержку новому правительству в борьбе с "узурпаторами"

Российский лидер Владимир Путин пообещал, что РФ поддержит пророссийского президента Молдовы Игоря Додона и его проевропейских партнеров по коалиции в борьбе с, как он сказал, олигархическими структурами, которые узурпировали власть

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир", текст которого приводит сайт президента РФ.

"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции в том, чтобы они избавились наконец от этих, как бы так выразиться интеллигентно, тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть в Молдове", - сказал хозяин Кремля, имея в виду неформального "хозяина Молдовы", самого влиятельного олигарха и лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка.

Путин отметил, что ситуация в Молдове не является уникальной, приведя пример Украины.

"Молдова - это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же как отчасти и в Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все, что угодно", - сказал президент России.

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