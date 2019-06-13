Кризис в Молдове: Путин обещает поддержку новому правительству в борьбе с "узурпаторами"
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир", текст которого приводит сайт президента РФ.
"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции в том, чтобы они избавились наконец от этих, как бы так выразиться интеллигентно, тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть в Молдове", - сказал хозяин Кремля, имея в виду неформального "хозяина Молдовы", самого влиятельного олигарха и лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка.
Путин отметил, что ситуация в Молдове не является уникальной, приведя пример Украины.
"Молдова - это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же как отчасти и в Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все, что угодно", - сказал президент России.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседатели проевропейского блока ACUM Майи Санду и приняли постановление, в котором признали свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- МИД Украины в своей официальной реакции на события в Молдове предостерег по поводу реализации "российского сценария федерализации".
- СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению к радикально настроенным гражданам Российской Федерации.
- МИД РФ обнародовал официальное заявление, в котором признало новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду.
- У Путина заявили, что "хозяин Молдовы" тайно предлагал переориентацию на Москву.
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