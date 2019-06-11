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Espreso.tvМирКризис в Молдове: Румыния официально поддержала смену власти

Кризис в Молдове: Румыния официально поддержала смену власти


фото: a-tv.md
Министерство иностранных дел Румынии в своем заявлении выразило официальную поддержку смене власти в Молдове, заявляя о легитимности действий парламента в процессе формирования коалиции и нового правительства

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на обнародованное во вторник заявление румынского МИД.

В заявлении министерство подчеркнуло, что правящая коалция и новое правительство были сформированы парламентом, "избранным демократическим путем на выборах 24 февраля".

В этом контексте МИД Румынии отметил: Румыния, как стратегический партнер Молдовы, считает, что "в демократическом государстве воля народа, выраженная на голосовании и отраженная в политической конфигурации парламента, - это единственное, что обеспечивает легитимный политический процесс, основанный на диалоге".

Румыния также выразила полную готовность продолжать сотрудничество с Молдовой при условии, что Молдова будет твердо и последовательно продолжать европейский курс, в том числе внедряя Соглашение об ассоциации с ЕС, а также проводить реформы.

"Румыния также высоко ценит сохранение актуальности позиции Республики Молдова по приднестровскому вопросу, с соблюдением территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах и без нарушения ее проевропейского вектора", - говорится в заявлении.

МИД Румынии также призвал к спокойствию и сдержанности и отметил необходимость уважения принципов верховенства права и обеспечения мирного и всеобъемлющего перехода к выходу из кризиса.

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