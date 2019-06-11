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Espreso.tvМирКризис в Молдове: Додон отменил указ о роспуске парламента

Кризис в Молдове: Додон отменил указ о роспуске парламента


фото: REUTERS
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филиппом в качестве и.о. президента указ о роспуске парламента

Об этом сообщает издание Newsmaker .

"Я консультировался с фракциями, указ о роспуске Филиппа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ о его отмене", - рассказал Додон на брифинге после заседания Совета безопасности.

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