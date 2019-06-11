Кризис в Молдове: Додон отменил указ о роспуске парламента
11 июня, 2019, 11:36
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филиппом в качестве и.о. президента указ о роспуске парламента
Об этом сообщает издание Newsmaker .
"Я консультировался с фракциями, указ о роспуске Филиппа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ о его отмене", - рассказал Додон на брифинге после заседания Совета безопасности.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседатели проевропейского блока ACUM Майи Санду и приняли постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы , сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- МИД Украины в своем официальном реакции на события в Молдове предостерег по реализации "российского сценария федерализации".
- СБУ усилила контрразведывательную режим на въезде в страну через свою территорию по отношению к радикально настроенных граждан Российской Федерации.
- МИД РФ обнародовало официальную заявление , в котором признало новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду.
- У Путина заявили, что "хозяин Молдовы" тайно предлагал переориентацию на Москву.
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