Кризис в Молдове: Додон отменил указ о роспуске парламента

11 июня, 2019, 11:36

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филиппом в качестве и.о. президента указ о роспуске парламента

Об этом сообщает издание Newsmaker .

"Я консультировался с фракциями, указ о роспуске Филиппа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ о его отмене", - рассказал Додон на брифинге после заседания Совета безопасности.