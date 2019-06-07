Путин призвал Британию забыть об отравлении Скрипаля
Выступая на встрече с руководителями международных информагентств, Путин выразил надежду, что следующий премьер-министр Великобритании забудет об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет Reuters.
"Он ваш агент, а не наш, значит, это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть в конце концов", - продолжил Путин.
В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая уходит в отставку, ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".
"Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании ... Однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение", - заявила спикер Терези Мэй.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипаля виноваты агенты США и Великобритании.
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- В МИД Великобритании заявили, что у России был повод для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию , которая могла изготовить "Новичок".
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