Путин призвал Британию забыть об отравлении Скрипаля

7 июня, 2019, 11:06

Президент РФ Владимир Путин предложил Великобритании забыть о шпионском скандале, однако в Лондоне настаивают на кардинальном изменении Москвой своего поведения

Выступая на встрече с руководителями международных информагентств, Путин выразил надежду, что следующий премьер-министр Великобритании забудет об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет Reuters.

"Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", - заявил российский президент.

"Он ваш агент, а не наш, значит, это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть в конце концов", - продолжил Путин.

В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая уходит в отставку, ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".

"Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании ... Однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение", - заявила спикер Терези Мэй.