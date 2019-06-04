ГБР сообщила о подозрении полицейскому, который стрелял в киевлянина
4 июня, 2019, 16:23
ГБР сообщила о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции, который вместе с братом из хулиганских побуждений травмировал из пистолета жителя Киева
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сотрудник полиции со своим братом, находясь на отдыхе на столичном массиве Осокорки, из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью, травмировали мужчину, говорится в сообщении.
Отмечается, что они нанесли телесные повреждения водителю квадроцикла с применением пистолета, обустроенным для патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического действия.
Сейчас обоим, полицейскому и его брату, объявлено о подозрении, говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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