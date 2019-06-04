Глав Нацполиции и ГБР вызывают в Раду по поводу убийства полицейскими 5-летнего ребенка
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Игорь Мосийчук, сообщает РБК-Украина .
Заседание комитета состоится 5 июня в 15:00, говорится в сообщении.
"Я, как первый заместитель, лично позвонил председателю комитета Андрею Кожемякину. Он дал поручение секретарю комитета пригласить на завтрашнее заседание руководство Нацполиции и ГБР, чтобы заслушать по этому вопросу", - отметил Мосийчук.
Отмечается, что секретарь Временной следственной комиссии по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Елена Сотник заявила, что в Раде должны отчитываться руководители всех правоохранительных структур.
"В отношении обоих полицейских была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Это результат исключительно того, что общество возмутилось. Ведь еще позавчера прокуратура собиралась втихаря собрать судебное заседание и выбрать домашний арест этим полицейским. Именно потому, что есть покрывание системой своих и сокрытие преступления, здесь должен отчитываться председатель ГБР об убийстве малолетнего ребенка и по факту сокрытия преступления ", - подчеркнула она.
Игорь Мосийчук отметил, что на комитет должны прибыть глава Нацполиции Сергей Князев, председатель ГБР Роман Труба. Также на комитете ожидают и.о. главы управления Нацполиции в Киевской области Дмитрия Ценова.
"Ситуация неоднозначна. На самом деле полиция сама задержала полицейских и собрала доказательства. А ГБР прибыло уже утром. Сначала в ЕРДР была внесена статья 121 УК, которая предусматривает реальное наказание. Та часть статьи предусматривала от 5 до 7 лет лишения. У меня вопрос к Роману Трубе, с какой стати переквалифицировали на менее тяжкую статью ", - добавил нардеп.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
- 2 июня полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненный полицейскими мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста , попросив перевести его служить в зону ООС.
- Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение .
- 4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал на 2 месяца сержанта Нацполиции Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.