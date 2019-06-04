Глав Нацполиции и ГБР вызывают в Раду по поводу убийства полицейскими 5-летнего ребенка

4 июня, 2019, 13:57

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заслушает главу Национальной полиции Сергея Князева и директора ГБР Романа Трубу по поводу убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Игорь Мосийчук, сообщает РБК-Украина .

Заседание комитета состоится 5 июня в 15:00, говорится в сообщении.

"Я, как первый заместитель, лично позвонил председателю комитета Андрею Кожемякину. Он дал поручение секретарю комитета пригласить на завтрашнее заседание руководство Нацполиции и ГБР, чтобы заслушать по этому вопросу", - отметил Мосийчук.

Отмечается, что секретарь Временной следственной комиссии по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Елена Сотник заявила, что в Раде должны отчитываться руководители всех правоохранительных структур.

"В отношении обоих полицейских была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Это результат исключительно того, что общество возмутилось. Ведь еще позавчера прокуратура собиралась втихаря собрать судебное заседание и выбрать домашний арест этим полицейским. Именно потому, что есть покрывание системой своих и сокрытие преступления, здесь должен отчитываться председатель ГБР об убийстве малолетнего ребенка и по факту сокрытия преступления ", - подчеркнула она.

Игорь Мосийчук отметил, что на комитет должны прибыть глава Нацполиции Сергей Князев, председатель ГБР Роман Труба. Также на комитете ожидают и.о. главы управления Нацполиции в Киевской области Дмитрия Ценова.

"Ситуация неоднозначна. На самом деле полиция сама задержала полицейских и собрала доказательства. А ГБР прибыло уже утром. Сначала в ЕРДР была внесена статья 121 УК, которая предусматривает реальное наказание. Та часть статьи предусматривала от 5 до 7 лет лишения. У меня вопрос к Роману Трубе, с какой стати переквалифицировали на менее тяжкую статью ", - добавил нардеп.