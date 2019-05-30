Лондон впервые после отравления Скрипалей позволил РФ увеличить количество дипломатов, - СМИ
30 мая, 2019, 15:20
Правительство Великобритании позволило России увеличить количество своих дипломатов в Лондоне - впервые после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
"Британия разрешила России увеличить количество дипломатов в Лондоне впервые после выдворения (российских дипломатов, - ред.) из-за отравления Сергея Скрипаля в прошлом году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение британского правительства вызвало опасения, что такой шаг будет рассматриваться как сигнал слабости.
По последним данным, сейчас в Британии аккредитованы 44 российских дипломата, а еще в январе этого года их было 40.
До того как Лондон прошлой весной выслал 23 российских дипломатов из-за отравления в Солсбери, их было 58.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они был игоспитализированы с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
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