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Espreso.tvМирЛондон впервые после отравления Скрипалей позволил РФ увеличить количество дипломатов, - СМИ

Лондон впервые после отравления Скрипалей позволил РФ увеличить количество дипломатов, - СМИ


фото: REUTERS
Правительство Великобритании позволило России увеличить количество своих дипломатов в Лондоне - впервые после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

"Британия разрешила России увеличить количество дипломатов в Лондоне впервые после выдворения (российских дипломатов, - ред.) из-за отравления Сергея Скрипаля в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение британского правительства вызвало опасения, что такой шаг будет рассматриваться как сигнал слабости.

По последним данным, сейчас в Британии аккредитованы 44 российских дипломата, а еще в январе этого года их было 40.

До того как Лондон прошлой весной выслал 23 российских дипломатов из-за отравления в Солсбери, их было 58.

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