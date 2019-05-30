Лондон впервые после отравления Скрипалей позволил РФ увеличить количество дипломатов, - СМИ

"Британия разрешила России увеличить количество дипломатов в Лондоне впервые после выдворения (российских дипломатов, - ред.) из-за отравления Сергея Скрипаля в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение британского правительства вызвало опасения, что такой шаг будет рассматриваться как сигнал слабости.

По последним данным, сейчас в Британии аккредитованы 44 российских дипломата, а еще в январе этого года их было 40.

До того как Лондон прошлой весной выслал 23 российских дипломатов из-за отравления в Солсбери, их было 58.