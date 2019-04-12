На дебатах люди будут слушать прежде всего Зеленского, - Кучма
Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма, сообщает Интерфакс-Украина.
"Проведение дебатов - это дело кандидатов в президенты, потому что они принимают решение - быть или не быть дебатам. Для меня лично - подчеркиваю, лично - они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за пять предыдущих лет", - отметил Кучма.
По его словам, во время избирательной кампании в первом туре президентских выборов "мы все видели и все слышали".
В то же время Кучма подчеркнул, что людям интересно послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Зеленского, чтобы понять, что он за личность.
"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди прежде всего будут слушать другого кандидата - Владимира Зеленского. Их всех, как я понимаю, интересует его личность", - пояснил второй президент Украины.
- Напомним, Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НОТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время, Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
- От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.
- 11 апреля присутствующий в эфире телеканала 1 + 1 в программе "Право на власть" Петр Порошенко поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и пригласил его 14-го числа на дебаты. Зеленский ответил: "19 числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания".
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