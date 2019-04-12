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На дебатах люди будут слушать прежде всего Зеленского, - Кучма

Во время дебатов людям будет интереснее послушать шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе Петра Порошенко свидетельствуют его дела за предыдущие пять лет

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма, сообщает Интерфакс-Украина.

"Проведение дебатов - это дело кандидатов в президенты, потому что они принимают решение - быть или не быть дебатам. Для меня лично - подчеркиваю, лично - они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за пять предыдущих лет", - отметил Кучма.

По его словам, во время избирательной кампании в первом туре президентских выборов "мы все видели и все слышали".

В то же время Кучма подчеркнул, что людям интересно послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Зеленского, чтобы понять, что он за личность.

"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди прежде всего будут слушать другого кандидата - Владимира Зеленского. Их всех, как я понимаю, интересует его личность", - пояснил второй президент Украины.

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