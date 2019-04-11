Зеленский Порошенко по телефону: "19 числа на НСК" Олимпийский ". Точка. До свидания"

11 апреля, 2019, 23:10

Петр Порошенко поговорил с Владимиром Зеленским в эфире телеканала 1 + 1

Присутствующий в эфире телеканала 1 + 1 в программе "Право на власть" Петр Порошенко поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, передает Эспрессо.TV .

Во время разговора кандидат в президенты и действующий президент Петр Порошенко вызвал на дебаты Владимира Зеленского в студию 1 + 1. Последний заявил, что летит во Францию на встречу с президентом Эмануэлем Макроном и, соответственно, не может ответить согласием.

В то же время Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Петр Порошенко, в свою очередь, вызывает оппонента на дебаты на стадионе 14 апреля в воскресенье в 14 часов.

"А 19 апреля я буду в студии "Общественного", как того требует закон", - сказал гарант.

Зеленский ответил: "19 числа на НСК" Олимпийский". Точка. До свидания", - и положил трубку.