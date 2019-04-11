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Нацполиция усилила охрану кандидата Зеленского, - Аваков

Национальная полиция перед вторым туром выборов президента Украины усилила охрану кандидата Владимира Зеленского

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНИАН.

"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура, просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", - отметил Аваков.

 

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