Нацполиция усилила охрану кандидата Зеленского, - Аваков
11 апреля, 2019, 21:07
Национальная полиция перед вторым туром выборов президента Украины усилила охрану кандидата Владимира Зеленского
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНИАН.
"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура, просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", - отметил Аваков.
- Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко в предвыборных рейтингах более чем в два раза . Согласно опросу, который проводила социологическая группа "Рейтинг", среди тех, кто намерен голосовать, Владимир Зеленский имеет 60,8% голосов. Его противник Петр Порошенко - 24,4%.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
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