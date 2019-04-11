Зеленский более чем в два раза опережает Порошенко в предвыборном рейтинге, - исследование

11 апреля, 2019, 11:56

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг".

Среди тех, кто намерен голосовать, Владимир Зеленский имеет 60,8% голосов. Его противник Петр Порошенко - 24,4%.

Еще 14,6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился:

Владимир Зеленский получил 71,4% голосов. Петр Порошенко имеет среди них 28,6% сторонников.

Опрос проводился с 5-10 апреля 2019 года во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.