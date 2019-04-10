Порошенко - Зеленскому: ВСУ находятся в режиме прекращения огня

10 апреля, 2019, 17:46

После сдачи анализов на НСК "Олимпийский" Порошенко ответил на предложение Зеленского прекратить стрелять на Донбассе

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

"Господин Зеленский не очень сведущ в этом вопросе. Но я, как президент и Верховный главнокомандующий, санкционировал уже 19 раз режим прекращения огня. На сегодня Вооруженные силы Украины находятся именно в таком режиме", - сообщил президент.

Он отметил, что существуют совершенно четкие директивы: как должны действовать военнослужащие Украины, когда на них совершается нападение, в том числе с применением тяжелого оружия, которое запрещено Минскими договоренностями.

Президент напомнил, недавно из-за прямого попадания артснаряда и минометной мины боевиков в блиндаж украинского подразделения погибли два бойца ВСУ.

"В такие моменты украинские военные должны открывать огонь. Оставлять наших военных безоружными, со связанными руками из-за таких заявлений абсолютно некомпетентно, непрофессионально и безответственно", - подчеркнул Порошенко.