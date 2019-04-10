Порошенко - Зеленскому: ВСУ находятся в режиме прекращения огня
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.
"Господин Зеленский не очень сведущ в этом вопросе. Но я, как президент и Верховный главнокомандующий, санкционировал уже 19 раз режим прекращения огня. На сегодня Вооруженные силы Украины находятся именно в таком режиме", - сообщил президент.
Он отметил, что существуют совершенно четкие директивы: как должны действовать военнослужащие Украины, когда на них совершается нападение, в том числе с применением тяжелого оружия, которое запрещено Минскими договоренностями.
Президент напомнил, недавно из-за прямого попадания артснаряда и минометной мины боевиков в блиндаж украинского подразделения погибли два бойца ВСУ.
"В такие моменты украинские военные должны открывать огонь. Оставлять наших военных безоружными, со связанными руками из-за таких заявлений абсолютно некомпетентно, непрофессионально и безответственно", - подчеркнул Порошенко.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов, и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля.
- Зеленский настаивает, чтобы дебаты состоялись 19 апреля.
- Петр Порошенко заявил, что не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке - голосовать за виртуального человека, которого она видит только по телевидению, из фильма.
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