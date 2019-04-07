Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля
Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает "Общественное" .
"Хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе, именно там где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, что 19 или 20 часов будет оптимальным сроком", - заявил Порошенко.
Президент Украины также призвал приходить на стадион зрителей и все каналы, чтобы дебаты были проведены "как хотел Владимир Зеленский".
"Сойти с этой позиции, это будет безответственно по отношению к стране и по отношению к избирателям", - сказал Порошенко о верятном отказе Зеленского от дебатов.
Порошенко также заявил, что готов в начале следующей недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), как это ранее предложил кандидатам в президенты украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, что теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя в установленном законодательством порядке, а не на стадионе НСК "Олимпийский", поскольку тогда это скорее будет напоминать агитацию.
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