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Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля


фото: twitter
Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает "Общественное" .

"Хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе, именно там где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, что 19 или 20 часов будет оптимальным сроком", - заявил Порошенко.

Президент Украины также призвал приходить на стадион зрителей и все каналы, чтобы дебаты были проведены "как хотел Владимир Зеленский".

"Сойти с этой позиции, это будет безответственно по отношению к стране и по отношению к избирателям", - сказал Порошенко о верятном отказе Зеленского от дебатов.

Порошенко также заявил, что готов в начале следующей недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), как это ранее предложил кандидатам в президенты украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко.

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