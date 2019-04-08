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Зеленский настаивает на дебатах на "Олимпийском" 19 апреля

Кандидат в президенты Владимир Зеленский настаивает, чтобы дебаты состоялись 19 апреля

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Facebook.

"19 апреля состоятся мои дебаты на НСК" Олимпийский "с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы. Например:" когда начнутся посадки? "," Почему Свинарчуки не в тюрьме? ", - подчеркнул Зеленский.

Также кандидат предложил украинской вместе поставить вопрос к действующему президенту Петра Порошенко.

"У народа Украины очень много вопросов к Порошенко, которые он не можете поставить. Но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментарии, вопросы именно ты хочешь поставить Порошенко", - отметил он.

Напомним, Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля.

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