Зеленский настаивает на дебатах на "Олимпийском" 19 апреля
8 апреля, 2019, 11:52
Кандидат в президенты Владимир Зеленский настаивает, чтобы дебаты состоялись 19 апреля
Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Facebook.
"19 апреля состоятся мои дебаты на НСК" Олимпийский "с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы. Например:" когда начнутся посадки? "," Почему Свинарчуки не в тюрьме? ", - подчеркнул Зеленский.
Также кандидат предложил украинской вместе поставить вопрос к действующему президенту Петра Порошенко.
"У народа Украины очень много вопросов к Порошенко, которые он не можете поставить. Но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментарии, вопросы именно ты хочешь поставить Порошенко", - отметил он.
Напомним, Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, предусмотренных законом теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя, а не на стадионе НСК "Олимпийский".
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