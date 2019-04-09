Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке, - Порошенко
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.
"Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке. Голосовать за человека, виртуального, которого она видит только по телевидению, из фильма", - сказал он.
Порошенко напомнил, что украинцы имеют право задать вопросы кандидату в президенты и получить на них ответ.
"Вы имеете право услышать, какова позиция кандидата по ключевым аспектам существования государства: безопасность, внешняя политика, права и свободы граждан, внешняя политика, борьба с коррупцией, борьба с олигархами. Это ваше право", - отметил президент.
Он также рассказал о своей позиции относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский".
"Я точно считаю, что стадион является не лучшим местом для проведения дебатов. Почему? Потому что это не шоу, не спектакль, не представление, не спортивные соревнования. Потому что проигрывает, если страна купит "кота в мешке", не тот, кто займет второе место, а проигрывает большая нация, потому что она лишается будущего", - отметил Порошенко.
Президент отметил, что согласился на дебаты даже на стадионе, поскольку граждане должны знать, за кого собираются голосовать.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НОТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, предусмотренные законом теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя, а не на стадионе НСК "Олимпийский".
- Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля. А Зеленский настаивает , чтобы дебаты состоялись 19 апреля.
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