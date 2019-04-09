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Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке, - Порошенко


фото: radiosvoboda.org
Украинцы не могут голосовать на президентских выборах за "виртуального" кандидата, не зная его позиций по ключевым аспектам существования государства

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

"Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке. Голосовать за человека, виртуального, которого она видит только по телевидению, из фильма", - сказал он.

Порошенко напомнил, что украинцы имеют право задать вопросы кандидату в президенты и получить на них ответ.

"Вы имеете право услышать, какова позиция кандидата по ключевым аспектам существования государства: безопасность, внешняя политика, права и свободы граждан, внешняя политика, борьба с коррупцией, борьба с олигархами. Это ваше право", - отметил президент.

Он также рассказал о своей позиции относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

"Я точно считаю, что стадион является не лучшим местом для проведения дебатов. Почему? Потому что это не шоу, не спектакль, не представление, не спортивные соревнования. Потому что проигрывает, если страна купит "кота в мешке", не тот, кто займет второе место, а проигрывает большая нация, потому что она лишается будущего", - отметил Порошенко.

Президент отметил, что согласился на дебаты даже на стадионе, поскольку граждане должны знать, за кого собираются голосовать.

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