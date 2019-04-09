Мать Зеленского заявила, что Порошенко "уничтожает" ее сына
Об этом сообщает Общественное .
"Я сейчас заболела и с этими выборами чувствую себя так плохо. И уже эта грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить. Владимир - честный порядочный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом, деньги. Это же он не крал. Скажите, сколько можно поливать грязью человека? Ну, вы мне ответьте! ", - отмечает иметь Зеленского.
Женщина отмечает, что по этим всем каналам один только грязь льют, потому что это выгодно Порошенко.
Кроме того, она уверяет, что ее сын имеет четкое представление о будущем нашей страны.
"Во-первых, он хочет, чтобы закончилась война. Ну, это же невозможно, чтобы столько детей в Украине погибли! Не в силах это продолжать, сколько он может продолжаться, эта грязь ?! Он окончил школу с двумя четверками, институт. он юрист по образованию, а не артист. Он - юрист, неужели вы его считаете таким дебилом и дураком? Он всегда помогал людям, всегда участвовал в мероприятиях школы. Вы можете даже классного руководителя спросить. Как можно так человека уничтожать? ", - возмутилась мать кандидата в президенты.
Женщина заверила, что Зеленский идет в политику не ради денег.
"Ему не нужны деньги, поверьте. Как президент он будет получать меньше, чем он получает. Он хотел, чтобы в Украине все изменилось, чтобы молодежь не уезжала, чтобы молодежь была на местах. Деньги ему не надо, он состоятельный человек", - отметила Римма.
По словам матери кандидата в президенты, Владимир не может смотреть, как живут люди в Украине, получая копейки.
"Коррупция за коррупцией! Это ужас какой-то!", - подытожила иметь Зеленского.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля.
- Зеленский настаивает , чтобы дебаты состоялись 19 апреля.
- Петр Порошенко заявил, что не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке - голосовать за виртуальную человека , которого она видит только по телевидению, из фильма.
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